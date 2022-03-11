Завдяки нашим громадянам в українського війська інша мотивація, ніж у загарбників, – Резніков

Українці в усіх куточках нашої країни стали на захист територіальної цілісності України. Волонтери, бізнесмени, журналісти та всі інші пліч-о-пліч ведуть війну проти Росії.

Резніков подякував за допомогу армії

Через згуртованість українського народу впевненість відчувають і Збройні Сили України. Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков.

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Він подякував усім громадянам, які забезпечують армію. За словами міністра, українські воїни відчувають підтримку, через що в них зовсім інша мотивація, аніж в орди Путіна.

Хочу подякувати усім громадянам, бізнесу, які допомагають забезпечувати армію. Воїни відчувають цю підтримку, тому в них зовсім інша мотивація, ніж в російських загарбників,

– заявив Резніков.

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