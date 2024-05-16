Завдяки нашим заходам вдалося додати впевненості у Вовчанську, – Зеленський

Володимир Зеленський 16 травня звернувся до українців. Президент повідомив, що Збройним Силам вдалося додати впевненості на напрямку Вовчанськ.

Проте ситуація у місті напружена, ворог не припиняє обстріли. Цього дня президент України провів Ставку у Харкові, де обговорив ситуацію на фронті. Головне зі звернення Зеленського – передає 24 Канал.

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Обстановка на фронті

У традиційному зверненні 16 травня Володимир Зеленський повідомив про актуальну ситуацію на Харківському напрямку. Президент зазначив, що провів у Харкові засідання Ставки. На ній були присутні головнокомандувач, командувачі за напрямками, керівники сектору безпеки, ГУР, служба зовнішньої розвідки, СБУ, Держприкордонслужба, МВС, керівники Харківської області.

Всі детально обговорили ситуацію щодо бойових дій на Харківщині та захисту людей, оборони позицій, а також потреб підрозділів.

Завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську. Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанська,

– сказав гарант.

Зеленський зауважив, що контрударні дії ЗСУ тривають – у тому числі і в інших районах у прикордонні Харківської області. Український лідер зазначив, що результатів у відбитті російських штурмів та знищенні ворога має стати більше. Він додав, що Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир.

Ми повинні примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому – він вирішальний. Були сьогодні на Ставці також і доповіді щодо подальших намірів окупанта – до всіх варіантів ми готуємось,

– вказав Зеленський.

Також не лишили без уваги та детально проаналізували ситуацію на Донеччині, зокрема на Покровському та Краматорському напрямках. Наразі там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень, найбільш жорстка ситуація.

Робота з партнерами

Володимир Зеленський повідомив, що регулярно ведеться робота з партнерами, щоб дати більше систем ППО та достатньо далекобійної зброї, зокрема Харківщині, Донеччині, Сумщині та іншим нашим регіонам.

Після того, як президент повернувся з Харкова до Києва, він поговорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Розмова стосувалася потреб у системах Patriot, які могли б відчутно змінити ситуацію на Харківському напрямку.

Окремо обговорили російські терористичні удари по наших регіонах у західній частині України – ту загрозу, яку удари по газовій інфраструктурі несуть усім у Європі, не лише нам, але й нашим сусідам. Ми маємо спільно цьому протидіяти,

– вказав Зеленський.

Окрім цього, гарант подякував Данії, яка надала новий оборонний пакет на суму у 750 мільйонів євро. Ця допомога посилить українську ППО та артилерію.

Також Володимир Зеленський особисто відзначив воїнів, які захищають саме харківські напрямки – 57-му, 42-гу, 92-гу бригади, а ще воїнів спецпідрозділів ГУР. Президент вдячний кожному, хто робить усе, щоб наша держава вистояла.