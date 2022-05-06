Завдяки операції ООН евакуювали близько 500 жителів Маріуполя, – Гутерреш
Джерело:твітер Антоніу Гутерреша
Завдяки операції ООН з Маріуполя вдалось евакуювати більше ніж 500 цивільних жителів. Генсек організації Антоніу Гутерреш каже, що згоду на це Росії він отримав під час зустрічі з Володимиром Путіним.
Про це генеральний секретар ООН розповів на засіданні Радбезу, яке відбулось ввечері 5 травня у Нью-Йорку. Радбез обговорював війну Росії в Україні та допомогу цивільному населенню.
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Люди жили під обстрілами – без води та їжі, – Гутерреш
На сьогодні загалом близько 500 цивільних осіб дістали довгоочікуване полегшення – після того, як прожили під постійними обстрілами та в умовах браку води, їжі та санітарних умов,
– сказав Гутерреш.
Згоду Росії на те, щоб евакуювати цивільних з Маріуполя, генсек ООН отримав 26 квітня – під час перемовин з Володимиром Путіним у Москві. Сама спецоперація – спільна з Червоним Хрестом, каже Гутерреш, стартувала 29 квітня.
На сьогодні успішно провели дві евакуаційні операції
На сьогодні успішно провели 2 евакуаційні операції, відзвітував генсек ООН. Під час першої – евакуювали 101 людину з "Азовсталі" та 59 – з сусідньго району. Друга завершилась 5 травня ввечері – врятовано 320 маріупольців.Важливо! За словами Гутерреша, зараз триває третя операція, проте деталей розкривати не будуть, поки вона не завершиться.
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Вторгнення в Україну – це порушення Статуту ООН
Генсек вкотре підтвердив, що вторгнення Росії в Україну – це порушення Статуту ООН. Організація планує нарощувати масштаби рятувальних операцій на українській території.
Успішну евакуацію з Маріуполя підтвердив і Андрій Єрмак
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив успішну евакуацію цивільних з Маріуполя. Він назвав таку саму кількість вивезених людей – 500. Новий етап евакуації вже триває.
Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН,
– написав голова ОП.
Ситуація на "Азовсталі": коротко
- Поки триває евакуація з Маріуполя, вороги активно штурмують "Азовсталь", використовують авіацію.
- При цьому важкі бої ведуть вже на території самого заводу. Українські оборонці просять негайно евакуювати мирних жителів та поранених.
- Тим часом у Пентагоні кажуть, що Росія відвела значну частину військ з Маріуполя у напрямку на північ.
Радимо переглянути: ранкове зведення Генштабу