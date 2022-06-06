Завдяки платформі UNITED24 уже вдалося зібрати півтора мільярда гривень

Упродовж 4 тижнів роботи фандрейзингової платформи United24 на підтримку України вдалось зібрати 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Понад 1 500 000 000 гривень. Таку суму вдалося зібрати за чотири тижні на онлайн-платформі UNITED24,

– зазначив Зеленський.

Президент подякував національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, благодійного аукціону у Вашингтоні та усім тим, хто долучається до ініціативи.

Та зауважив, що кожен внесок має значення для перемоги України.