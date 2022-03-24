Завдяки війні в Україні режим Путіна зламає собі шию, – ексдепутат Думи Невзоров

Російський журналіст та колишній депутат Олександр Невзоров став фігурантом кримінальної справи у Росії за правду, яку він розповів про Маріуполь. Йому вдалося втекти з країни на Близький Схід, де він продовжить робити свій внесок у завершення злочинної війни проти України.

Невзоров переконаний, що війна проти України – "дурна, злочинна та шизофренічна". Розпочавши її, російський диктатор сам собі оголосив вирок.

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Крах режиму Путіна

Колишній російський депутат переконаний – війни з Україною режим Путіна пережити не зможе. На бік України став весь цивілізовний світ, тому злочинця очікує крах.

Завдяки цій війні режим неодмінно зламає собі шию. Така ціна, ціна повного спустошення власної країни, ціна прокляття на весь світ, прокляття для багатьох поколінь,

– сказав Невзоров.

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