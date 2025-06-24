Завершальний етап: ГУР і МЗС евакуювали ще 31 українця з Ірану

ГУР МО України разом з МЗС за дорученням президента успішно провели евакуацію 31 громадянина України з території Ісламської Республіки Іран.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу розвідувального відомства.

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Евакуація українців з Ірану

Вказується, що серед евакуйованих – 5 чоловіків та 12 жінок. Також евакуювали 14 дітей.

Завдяки злагодженим діям усіх залучених сторін і за сприяння міжнародних партнерів евакуацію здійснили транзитом через територію Республіки Азербайджан до Республіки Молдова. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва,

– повідомляють в ГУР.



У відомстві вказали, що це – завершальний етап комплексної операції ГУР та МЗС України в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки.

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Зазначається, що напередодні, в межах окремої операції, з території Ізраїлю евакуювали 176 осіб, з яких 133 – громадяни України.

В ГУР висловили вдячність офіційним представникам Республіки Молдова, Арабської республіки Єгипет, Надзвичайному і Повноважному Послу України в Азербайджанській Республіці Юрію Гусєву, а також Надзвичайному і Повноважному Послу України в Ізраїлі Євгену Корнійчуку за сприяння у проведенні операції.