Спроби знайти дипломатичне рішення для завершення війни в Україні зайшли у глухий кут з американської сторони. У Сполучених Штатах дедалі гостріше оцінюють позицію Дональда Трампа, який ігнорує важелі впливу на Москва.

Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зазначивши, що єдиною причиною відсутності адекватних переговорів є саме Володимир Путін. Трамп просто не в змозі цього усвідомити через власні ілюзії щодо фінансової вигоди від зв'язків із Росією.

Намагання Трампу досягти миру в Україні

За словами Рашкіна, Сполучені Штати мають усі необхідні інструменти для тиску на Кремль, однак політик їх повністю ігнорує. Замість того, щоб увійти в історію як руйнівник імперії зла, він обрав зовсім іншу роль.

Трампу б будували пам'ятники, а замість цього він вирішив прославитися, ставши "шестіркою" Путіна,

– наголосив він.

Громадський і політичний діяч підкреслив, що в США дедалі більше помічають таку ганебну поведінку. Погіршення фінансової ситуації в країні лише пришвидшує процес відкриття очей у американського суспільства. Путін насправді не збирається платити Трампу, адже у Росії вже бракує коштів навіть на продовження війни та виплати контрактникам. Проте американський президент продовжує дозволяти водити себе за ніс.

Ця війна не може так закінчитися, як хоче Путін. Це неможливо і через Україну, і через Росію, і через Сполучені Штати. Все це абсолютно тупикові ситуації,

– підсумував Рашкін.

На думку експерта, Кремлю зараз потрібно лише затягувати час та намагатися захопити Україну, поки Трамп просто стоїть осторонь і не заважає агресії.

Рашкін про дії Трампа: дивіться відео

Нагадаймо, що нещодавно Володимир Зеленський публічно запропонував провести особисту зустріч з Володимиром Путіним на майданчику саміту G20. Тоді помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що в Кремлі не обговорювали навіть можливість поїздки.

Водночас зараз він заявив, що Москва не виключає проведення дипломатичних консультацій у жовтні, зазначивши, що "вимоги залишаються незмінними".