Що насправді допоможе завершити війну у 2025 році: прогноз британського полковника

Західні партнери, зокрема країни НАТО, підтримали більшість пропозицій Плану перемоги президента Володимира Зеленського, який спрямований на завершення війни не пізніше 2025 році. Однак деякі пункти все ж таки союзники сприйняли зі скептицизмом.

Втім, лише одностайна позиція партнерів та абсолютна підтримка цього плану може покласти край війні в Україні, сказав у розмові з 24 Каналом полковник армії Великої Британії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон.

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Від чого залежатиме успіх Плану перемоги

На думку полковника армії Великої Британії у відставці, План перемоги має всі необхідні елементи для завершення війни. Проте проблема у тому, що Владімір Путін автократ й переважно керує усім сам. Тож потрібно щось, завдяки чому диктатор відчує реальну загрозу.

Наприклад, вступ України до НАТО. Це не тільки забезпечить Україні майбутнє на наступні кілька десятиліть, а й може стати реальною загрозою для Путіна та його генералів. Крім цього, Україна нарешті повинна отримати можливість завдати ударів по території Росії.

Врешті-решт якщо Путін не зможе атакувати українські міста й використовувати свої ключові аеродроми, то йому буде вкрай складно просуватися на фронті. Або ж якщо ЗСУ, можливо, зможуть збільшити Курський плацдарм, то це також має занепокоїти Путіна,

– мовив Хеміш де Бреттон-Гордон.

У плані президента Зеленського є низка елементів, які досі засекречені. Однак з ними змогли ознайомитися західні лідери. Полковник армії Великої Британії у відставці припустив, що ці пункти відіграють ключову роль для завершення війни.

"Все залежить від того, як реагуватиме Захід. Якщо за цим планом стоятимуть партнери, то Путін буде вкрай стурбований", – зауважив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Важливо! Постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт заявила, що Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО найближчим часом.

Які проблеми в армії Росії

Полковник армії Великої Британії у відставці вважає, що зараз російська армія у скрутному становищі: не вистачає особового складу, закінчуються ракети та інше важливе обладнання.

Водночас російська економіка у режимі вільного падіння та на межі краху. До того ж росіяни починають усвідомлювати, що зазнали понад 600 тисяч людських втрат.

Ще у 1980 роках матері російських солдатів змусили Кремль вивести війська з Афганістану. Тоді загинуло 17 тисяч військових. Зараз кількість загиблих значно більше, але Кремлю якимось чином вдалося багато чого приховати. Важливо, щоб російський народ зрозумів наслідки лиха, яке зробив їхній автократичний лідер,

– додав полковник армії Великої Британії у відставці.