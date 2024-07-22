Проблеми України та Заходу у баченні кінця війни з Росією

Що далі, то мирних планів буде більше. Щоб із ними розібратися, треба пам'ятати цілі Владіміра Путіна у війні проти України.

Проблема України та Заходу

Цілями російського президента є:

Ліквідація української державності та/або ідентичності (влаштовують різні варіанти: УРСР, Білорусь при Лукашенку, Чечня при Кадирові, поділ тощо).

Розкол Європи, розкол між Європою та США, демонстрація слабкості демократії, утвердження Росії в ролі світового центру сили.

До теми Плани Трампа щодо Путіна та України приречені на фіаско

Саме тому ключовими вимогами Путіна є не території і не позаблоковість і, звичайно, не захист російської мови, – а "денацифікація" (це може означати що завгодно) й демілітаризація. Лише таким способом можна досягти першої цілі, а врешті – й другої. Про все це Путін та його посіпаки говорили багато разів.

Українська проблема в тому, що у нас відсутні як комунікація влади до суспільства, так і дискусії всередині суспільства, що вважати перемогою, що вважати поразкою, де наші червоні лінії. Адже між перемогою і поразкою є великий спектр непоразок і неперемог.

Жуйка про кордони 1991 року давно перестала бути корисною, а нині є шкідливою: вона демонструє українцям, що візії перемоги нема, а світові – що ми воюємо за території, а не за людей і не за збереження держави й ідентичності. Ніхто у світі не розуміє, навіщо воювати за території у XXI сторіччі, тож Україна видається якимось анахронізмом.

Західна проблема в тому, що вони бояться поразки Росії так само, як і поразки України, а як завершити війну без поразки Росії – не знає ніхто.

Тож вся надія на смерть Путіна, а це нічого не вирішить, бо "Путін 2.0" продовжить війну.