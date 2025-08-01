Наразі немає жодних ознак потенційного замороження повномасштабної війни в Україні, тому така можливість виглядає малоймовірною.

Таку думку висловив командир підрозділу "Кракен" з позивним "Альфа". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для РБК-Україна.

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Який шанс припинення війни?

На його думку, пріоритетом зараз залишається збереження власних територій. За словами військового, наші захисники активно працюють над цим. Водночас у деяких аспектах можливе повернення втрачених територій.

Крім вищезгаданого, командир висловив сподівання, що українські сили зможу повернути окуповані землі. Він наголосив, що до цього потрібно йти, і що наразі це головна мотивація для виконання завдань загалом.

На сьогоднішній день я не бачу якихось таких прецедентів до замороження. Я бачу, що все змінюється. Ми зосередилися на полі бою і на успішних результатах,

– сказав він.

Він також розповів, що противник зосередився на областях, які Росія вже офіційно назвала своїми, зокрема, йдеться про Херсон і Запоріжжя. Утім, за його словами, попри атаки Росії не вдасться це реалізувати.

До слова, нагадаємо, що нещодавно Володимир Путін укотре повторив свої умови для завершення війни. Для Кремля нібито залишаються актуальними сформульовані в червні 2024 року вимоги до України.