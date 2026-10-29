Зеленський вперше допустив обговорення гарантій безпеки для Росії після війни, – FT

Володимир Зеленський уперше визнав, що Росія може отримати гарантії безпеки в межах майбутньої угоди про завершення війни в Україні. Це сталося на тлі відновлення мирних переговорів між Києвом і Москвою за посередництва США.

Під час спілкування з журналістами у Києві Зеленський заявив, що західні держави згодом можуть обговорити вимоги Москви щодо гарантій безпеки. Водночас він наголосив, що спочатку необхідно гарантувати безпеку самої України, пише The Financial Times.

Що сказав Зеленський про гарантії безпеки для Росії?

Досі Київ і його західні союзники відкидали вимоги Росії щодо гарантій безпеки з боку НАТО та масштабної перебудови європейської системи безпеки.

Вони розцінювали такі ініціативи як спробу Москви відновити свою сферу впливу й підірвати суверенітет сусідніх держав.

Спочатку потрібно розв'язати питання цієї війни, і лише потім шукати відповіді на питання, які порушує Росія, виходячи зі своїх поглядів та очікувань щодо безпеки,

– сказав Зеленський.

Видання пише, що заяви Зеленського про вимоги Росії щодо гарантій безпеки свідчать про занепокоєння Києва через нове зближення Росії та США.

За словами президента України, він почув сигнали про можливе скорочення американського військового контингенту в Європі.

На мою думку, гарантії безпеки для Росії – у тому вигляді, як їх розуміє сама Росія, – означають зміну системи безпеки в Європі та світі,

– сказав Зеленський.

У серпні минулого року під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Зеленський відкидав російські вимоги щодо гарантій безпеки.

"Коли Росія порушує питання гарантій безпеки, я, чесно кажучи, не розумію, хто їй загрожує. Вона напала на нас, вона перебуває на нашій землі. Я не зовсім розумію, яких гарантій потребує агресор. Гарантій чого?", – заявляв тоді президент.

Рютте та ключові лідери НАТО вже тривалий час відкидають вимоги Росії обговорювати гарантії безпеки до укладення остаточної мирної угоди з Україною.

Вони також виступають проти будь-яких домовленостей щодо безпеки Європи, які укладатимуть без участі та згоди європейських країн.

За три місяці до початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Путін вимагав суттєвих обмежень для НАТО.

Зокрема, він наполягав на забороні подальшого розширення Альянсу, виведенні військ і техніки з країн, що межують із Росією, а також обмеженні певних військових розгортань і навчань.

Європейські уряди відхилили ці пропозиції, вважаючи їх посяганням на суверенітет своїх держав.