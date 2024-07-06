Як Путін бачить "остаточне" завершення війни: в ISW пояснили

Російський президент Владімір Путін останнім часом робив заяви стосовно повномасштабної війни проти України. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували їх та дійшли висновку, що він бачить завершення війни у знищенні державності України.

Владімір Путін не готовий погодитись на щось, крім знищення української державності та ідентичності. Водночас він так само багато говорить про мирні перемовини.

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Путін хоче здачі територій

Зокрема, президент Росії використав зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня для того, щоб виступити проти припинення вогню шляхом переговорів і висловив свою прихильність до "остаточного" завершення війни. Це дозволить досягти його мети – знищення української державності.

Під час пресконференції з угорським прем'єром він відкинув можливість припинення вогню шляхом переговорів. За його словами, угода між лідерами України та Росії не повинна призвести до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволило б Україні перегрупуватися і переозброїтися. Путін переконує, що Росія виступає за "повне" та "остаточне" припинення цієї війни.

Однак його заяви та вимоги постійно демонструють: Путін не бажає погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності.

Путін вимагає "демілітаризації" України

Путін вимагає як здачі значної частини території та населення України під російську окупацію, так і військової капітуляції України до початку будь-яких переговорів про кінцевий результат війни.

Крім цього, Путін закликає до "демілітаризації" України, тобто наша держава має відмовитись від своєї здатності чинити опір Росії. Аналітики переконані, що російський президент використає капітуляцію України для досягнення своєї іншої мети – повалення української влади та заміни її та політичної системи, яка йому до вподоби.

Водночас в Інституті вивчення війни вважають, що українські контрнаступальні операції зі звільнення важливих територій залишаються найефективнішим способом показати Путіну, що він не зможе досягти своєї цілі у війні проти України.

Путін впевнений, що зможе схилити Україну до капітуляції через те, що він вважає, що наша держава не зможе провести ґрунтовних контрнаступальних дій.

Зі свого боку Захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення цих операцій, щоб зруйнувати розрахунки Путіна та уникнути затягування війни на довше, ніж це необхідно для забезпечення миру, прийнятного для України та її партнерів.