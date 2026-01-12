У Кремлі є 2 табори: політичний експерт відповів, наскільки далека Росія від завершення війни
- У Кремлі є два табори: одні підтримують віру у стійкість Росії, а інші усвідомлюють критичне становище економіки.
- Молодші російські посадовці, які мають бізнеси, страждають через зниження прибутків від нафти та газу, тоді як старші продовжують заробляти на війні.
Поки Україна намагається просувати мирні ініціативи, ведучи переговори з Сполученими Штатами та Європою, в Росії вирують зовсім інші настрої. Оточення Володимира Путіна поділилось на два табори з протилежними думками.
Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зазначивши, що один з них – люди, які досі вірять у стійкість Росії як країни та її економічну силу. Вони стоять на заваді тим, які вже починають говорити про ненайкраще становище, в якому опинилась Росія.
Наскільки далека Росія від завершення війни?
За словами політичного експерта, велика кількість оточення Путіна – це дуже старі люди, які вже не знають, що таке адекватність. Водночас молодші російські посадовці є власниками великих бізнесів, які зараз в Росії страждають.
Вони не мають прибутків і усвідомлюють катастрофічне становище. Весь їхній заробіток залежить від нафти та газу, а ця економічна гілка країни-агресорки зараз не вартує таких мільярдів, як раніше.
Це їхні гроші і бізнеси, вони ще хочуть пожити в цій країні, але розуміють, що майбутнього може не бути. А є маразматики, яким байдуже на все, бо вони вже пожили і не можуть критично мислити. Вони живуть спогадами про Радянський Союз і не вірять, що Росія може програти,
– пояснив він.
До другого табору також належить і російський диктатор, який продовжує марити "великою перемогою". Городницький зазначив, що найбільша абсурдність полягає у тому, що в Кремлі хочуть, аби Путіна запам'ятали в історії. В кулуарах вже навіть є розмови, щоб додати до його ім'я прізвисько "великий".
У Росії побила рекорди націоналізація приватного бізнесу – минулого року Кремль націоналізував активи на 3,1 трильйона рублів. Найбільше страждають відомі російські підприємці великого бізнесу, які втратили свої активи у 2025 році.
Політичний експерт підсумував, що "табір старих" досить великий – ці люди продовжують заробляти на війні і не збираються навіть говорити про її завершення.
Що ще відомо про "готовність" Росії до миру?
- Західні медіа наголошують, що Путін готовий лише на короткострокове перемир'я з Україною, яке буде в інтересах Москви. Диктатор не зацікавлений у збереженні незалежності України та хоче інтегрувати її до Росії.
- Тим часом Марія Захарова згадала, що після припинення вогню Лондон і Париж планують створити в Україні свої власні військові бази. Вона заявила, що такі війська будуть "законними російськими цілями".
- Водночас Москва становить загрозу не лише Україні – нова очільниця MI6 Блейз Метревелі повідомила про зростання небезпеки з боку Кремля. За її словами, тіньова війна Росії проти Заходу лише починається.