У Кремлі є 2 табори: політичний експерт відповів, наскільки далека Росія від завершення війни

Поки Україна намагається просувати мирні ініціативи, ведучи переговори з Сполученими Штатами та Європою, в Росії вирують зовсім інші настрої. Оточення Володимира Путіна поділилось на два табори з протилежними думками.

Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зазначивши, що один з них – люди, які досі вірять у стійкість Росії як країни та її економічну силу. Вони стоять на заваді тим, які вже починають говорити про ненайкраще становище, в якому опинилась Росія.

Наскільки далека Росія від завершення війни?

За словами політичного експерта, велика кількість оточення Путіна – це дуже старі люди, які вже не знають, що таке адекватність. Водночас молодші російські посадовці є власниками великих бізнесів, які зараз в Росії страждають.

Вони не мають прибутків і усвідомлюють катастрофічне становище. Весь їхній заробіток залежить від нафти та газу, а ця економічна гілка країни-агресорки зараз не вартує таких мільярдів, як раніше.

Це їхні гроші і бізнеси, вони ще хочуть пожити в цій країні, але розуміють, що майбутнього може не бути. А є маразматики, яким байдуже на все, бо вони вже пожили і не можуть критично мислити. Вони живуть спогадами про Радянський Союз і не вірять, що Росія може програти,

– пояснив він.

До другого табору також належить і російський диктатор, який продовжує марити "великою перемогою". Городницький зазначив, що найбільша абсурдність полягає у тому, що в Кремлі хочуть, аби Путіна запам'ятали в історії. В кулуарах вже навіть є розмови, щоб додати до його ім'я прізвисько "великий".

Цікаво! У Росії побила рекорди націоналізація приватного бізнесу – минулого року Кремль націоналізував активи на 3,1 трильйона рублів. Найбільше страждають відомі російські підприємці великого бізнесу, які втратили свої активи у 2025 році.

Політичний експерт підсумував, що "табір старих" досить великий – ці люди продовжують заробляти на війні і не збираються навіть говорити про її завершення.

