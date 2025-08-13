Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у збереженні незалежності України чи довгостроковому припиненні війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Що очікує Путін від України?

Видання припускає, що зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна може бути корисною. Водночас є ризики у разі відсутності чітко окресленої угоди. Частково занепокоєння спричинила чергова зміна позиції американського президента.

Дональд Трамп не застосував жодних обмежувальних заходів стосовно Росії після закінчення дедлайну 8 серпня, а лише направив до Росії свого спецпосланця Віткоффа, після чого в ЗМІ з'явилася інформація про можливі обміни територіями.

Припускають. що Росія готова погодитися на припинення вогню за умови отримання усієї Донецької області, зокрема з районами, які наразі не контролює. Київ міг би повернути деякі окуповані території, проте подробиці зараз невідомі.

Президент України Володимир Зеленський вже відкинув цей план, підкресливши ненадійність обіцянок Володимира Путіна. Причиною для хвилювань також називають відсутність українських представників на зустрічі лідерів на Алясці.

WSJ пише, що складно уявити справжню мирну угоду без участі Зеленського. Генсек НАТО Марк Рютте припустив, що Трамп прагне особисто перевірити наміри Кремля, одночасно координуючи підтримку постачання зброї Україні.

На думку авторів, Путін не зацікавлений у збереженні незалежності України та хоче інтегрувати її до Росії. Зазначається, що російський диктатор хіба що може погодитися на короткострокове перемир'я, яке буде виключно в інтересах Москви.

Експерти вважають, що справжній мир можливий лише у разі загрози політичного виживання самого Путіна, проте для цього треба посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони.

Попри привернення уваги Росії до нещодавнього жорсткого ультиматуму Дональда Трампа, президент США не ввів санкції проти Китаю і не погодив із ЄС використання заморожених 300 мільярдів доларів російських активів.

Тож, як пише видання, Трамп хоче виглядати миротворцем, але справжній і тривалий мир буде можливий лише тоді, коли угода гарантуватиме Україні право самостійно визначати своє майбутнє і виключить нову агресію з боку Росії.