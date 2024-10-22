Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів завершення війни: в ОП назвали умови

Україна готова обговорювати всі можливі варіанти завершення війни. Проте винятково за умови поваги до територіальної цілісності України та дотримання міжнародного права.

Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав у колонці для фінського медіа Hufvudstadsbladet.

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Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів завершення війни

У своїй колонці для Hufvudstadsbladet Андрій Єрмак зазначив, що Росія має понести відповідальність, зокрема, за екоцид, "щоб не допустити повторення подібних злочинів у майбутньому".

"Але спочатку ми маємо перемогти і створити умови для миру. З цією метою президент Зеленський представив план перемоги України, і ми глибоко вдячні Фінляндії та іншим союзникам, які підтримують ці зусилля", – написав він.

Керівник Офісу Президента зазначив, що Україна вже готова узгодити мирні рамки під час другого саміту миру. За його словами, керівництво України хоче побудувати мир не тільки для України, а й для всієї міжнародної спільноти. Тому Єрмак також закликав союзників України не зупинятися на досягнутому.

"Хоча формула миру встановлює основні засади миру в Україні, всі держави мають брати активну участь у розробці засад миру. Реалізація цих принципів може і повинна керуватися, коригуватися і доповнюватися консенсусом", – наголошує Єрмак.

Глава ОП додав, що очолити цей процес мають демократичні країни.

Ми готові обговорювати будь-які варіанти коригування нашої пропозиції за умови відповідності міжнародному праву та дотримання територіальної цілісності України, недоторканності її кордонів і повного суверенітету країни. Україна, як жертва агресії, не може прийняти жодних змін, які загрожують її існуванню, праву на самовизначення чи людській гідності українського народу,

– наголосив Андрій Єрмак.

Керівник ОП додав, що "у наших силах закінчити війну таким чином, щоб визнати силу міжнародного права, якщо ми продовжимо об'єднувати наші зусилля",.