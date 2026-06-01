Завершити бойові дії до зими: Буданов розкрив головну мету Зеленського

Володимир Зеленський прагне завершити бойові дії в Україні до наступної зими. Цю позицію можна вважати цілком продуманою та реалістичною.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на міжнародному форумі "Архітектура безпеки", який пройшов 1 червня в Києві.

Коли може закінчитися війна?

Кирило Буданов заявив, що переговори не перебувають у "глухому куті" – за його словами, "певні процеси" тривають, однак вони не зовсім публічні.

Керівник ОП додав, що Зеленський доручив якнайшвидше спробувати припинити цю війну.

Насправді, його (Володимира Зеленського, – 24 Канал) намагання – якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії. На мій погляд, ця мета абсолютно правильна, вчасна, продумана і реалістична,

– наголосив Буданов.

За його словами, Україна має достатньо спроможностей, щоб спробувати це досягти і реалізувати.

Водночас Буданов припустив, що Росія може і не погодитися на припинення бойових дій,

Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існує,

– підкреслив голова ОП.