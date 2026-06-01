Завершити бойові дії до зими: Буданов розкрив головну мету Зеленського
Володимир Зеленський прагне завершити бойові дії в Україні до наступної зими. Цю позицію можна вважати цілком продуманою та реалістичною.
Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на міжнародному форумі "Архітектура безпеки", який пройшов 1 червня в Києві.
Читайте також Заради порятунку власної економіки в Росії заговорили про мирну угоду з Україною
Коли може закінчитися війна?
Кирило Буданов заявив, що переговори не перебувають у "глухому куті" – за його словами, "певні процеси" тривають, однак вони не зовсім публічні.
Керівник ОП додав, що Зеленський доручив якнайшвидше спробувати припинити цю війну.
Насправді, його (Володимира Зеленського, – 24 Канал) намагання – якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії. На мій погляд, ця мета абсолютно правильна, вчасна, продумана і реалістична,
– наголосив Буданов.
За його словами, Україна має достатньо спроможностей, щоб спробувати це досягти і реалізувати.
Водночас Буданов припустив, що Росія може і не погодитися на припинення бойових дій,
Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існує,
– підкреслив голова ОП.