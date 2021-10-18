Завідувач політичним цвинтарем, – речник Зеленського про Медведєва і його статтю

18 жовтня 2021 , 09:38
Читать новость на русском

Джерело:

"Дом"

Речник президента Сергій Никифоров назвав заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва завідувачем політичним "цвинтарем". Його ж стаття про Україну – це спроба нагадати про себе.

Никифоров заявив, що роль Медведєва у російській політиці зводилась до того, аби гріти крісло Володимира Путіна між його президентськими термінами.

Читайте також Путін незадоволений Зеленським: про що говорить стаття Медведєва

Хто такий Медведєв зараз?.. Зараз він – завідувач політичним "цвинтарем", Радою безпеки Російської Федерації, яка абсолютно ні на що не впливає,
– заявив прессекретар.

Що Никифоров думає про статтю Медведєва

Прессекретар вважає, що цією статтею Медведєв хотів нагадати про себе. Бо інакше його вже ніхто не пам'ятає, а в Росії над ним знущаються. Никифоров додав, якщо текст політика санкціонувала влада Росії, "тоді це сумна і жалюгідна ситуація щодо рівня політичної дискусії в Росії".

"Його вже всі забули, це його спроба нагадати про себе, але вона провалилася, тому що офіційно на неї ніхто не відреагував. І це добре, мені здається, це правильно", – підсумував речник.

Стаття Медведєва: що відомо

  • Медведєв написав статтю, яку 11 жовтня опублікувало російське видання. Політик сказав різкі тези проти України.
  • Наприклад, Медведєв вважає безглуздими контакти з українським керівництвом. Він назвав людей при владі "неосвіченими". За його словами, вони постійно брешуть та відступають від прийнятих рішень".
  • Також Медведєв запропонував дочекатися появи в Україні "притомного керівництва, яке націлене не на тотальну конфронтацію з Росією".
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що так звана стаття Медведєва про Україну – це виклик не тільки для нашої держави, а й для всієї Європи.
  • Олексій Арестович порівняв публікацію з балалайкою, на якій грають давно заїжджені тези пропаганди Кремля.
Автор: Ольга Музика