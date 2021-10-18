Завідувач політичним цвинтарем, – речник Зеленського про Медведєва і його статтю

Речник президента Сергій Никифоров назвав заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва завідувачем політичним "цвинтарем". Його ж стаття про Україну – це спроба нагадати про себе.

Никифоров заявив, що роль Медведєва у російській політиці зводилась до того, аби гріти крісло Володимира Путіна між його президентськими термінами.

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