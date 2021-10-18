Завідувач політичним цвинтарем, – речник Зеленського про Медведєва і його статтю
Джерело:"Дом"
Речник президента Сергій Никифоров назвав заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва завідувачем політичним "цвинтарем". Його ж стаття про Україну – це спроба нагадати про себе.
Никифоров заявив, що роль Медведєва у російській політиці зводилась до того, аби гріти крісло Володимира Путіна між його президентськими термінами.
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Хто такий Медведєв зараз?.. Зараз він – завідувач політичним "цвинтарем", Радою безпеки Російської Федерації, яка абсолютно ні на що не впливає,
– заявив прессекретар.
Що Никифоров думає про статтю Медведєва
Прессекретар вважає, що цією статтею Медведєв хотів нагадати про себе. Бо інакше його вже ніхто не пам'ятає, а в Росії над ним знущаються. Никифоров додав, якщо текст політика санкціонувала влада Росії, "тоді це сумна і жалюгідна ситуація щодо рівня політичної дискусії в Росії".
"Його вже всі забули, це його спроба нагадати про себе, але вона провалилася, тому що офіційно на неї ніхто не відреагував. І це добре, мені здається, це правильно", – підсумував речник.
Стаття Медведєва: що відомо
- Медведєв написав статтю, яку 11 жовтня опублікувало російське видання. Політик сказав різкі тези проти України.
- Наприклад, Медведєв вважає безглуздими контакти з українським керівництвом. Він назвав людей при владі "неосвіченими". За його словами, вони постійно брешуть та відступають від прийнятих рішень".
- Також Медведєв запропонував дочекатися появи в Україні "притомного керівництва, яке націлене не на тотальну конфронтацію з Росією".
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що так звана стаття Медведєва про Україну – це виклик не тільки для нашої держави, а й для всієї Європи.
- Олексій Арестович порівняв публікацію з балалайкою, на якій грають давно заїжджені тези пропаганди Кремля.