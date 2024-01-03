Це відверто біда, – Притула про тему "швидкої перемоги" України

На початку повномасштабного вторгнення деякі політики заспокоювали українців прогнозами, що війна за 2 – 3 тижні завершиться. Через рік, напередодні контрнаступу ЗСУ, людям вселили віру в те, що росіяни не зможуть протистояти українському наступу.

На жаль, всі ці прогнози не здійснилися, а лише розчарували суспільство. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу волонтер, засновник фонду Сергій Притула виловив свою думку про тих, хто дає марні надії українцям.

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Треба клепати по губах та головах

Притула пригадав весну 2022 року, коли фонд контрактував різні речі, БпЛА, оптику та інше, розуміючи, що воно прийде через 3 – 4 місяці. Водночас звідусіль йому говорили, що війна не надовго.

Мені казали: "Що ти розводиш паніку? Ти ж не орієнтуєшся, ти пеньок. Тут люди з таких високих кабінетів, кажуть, що ще трішки". І що далі? Це страшне. Це відверто біда,

– зазначив засновник фонду.

За його словами, треба клепати по губах та головах тих людей, які всю весну 2023 року працювали над тим, щоб в головах українців між словом "контрнаступ" і словом "перемога" з'явився знак рівності. Включно з людьми на високих посадах.

Коли заступник міністра оборони виходить і каже: "Коли ми підемо в контрнаступ, росіяни здригнуться". Чувак, від чого? У нас є літаки F-16, щоб прикривати цей контрнаступ? Чи в нас було достатньо сучасної бронетехніки? Чи, може, це від доброго життя фонд Притули збирав на протимінні трали? А як ви без них?

– мовив Притула.

Він зауважив, що щодо цього питання завжди дивиться, як військові між собою комунікують. Радості від того, що людям створили політику завищених очікувань, у військових теж не було.

"Я апологет занижених очікувань, тому що вони мають більш реальний вигляд. А якщо стається щось краще, то радість наша виростає у два рази", – додав засновник фонду.

Що кажуть в ГУР про війну та майбутнє Росії

У жовтні керівник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що Україна вибилася з графіка, тому шанси закінчити війну у 2023 році значно зменшилися. На це вплинули різні причини – як суб'єктивні, так і об'єктивні. Проте конкретну причину очільник розвідки не назвав.

Ми з нього (графіка – 24 Канал) вибилися. Не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інакше тлумачення,

– заявив Буданов.

Він наголосив, що не означає, що усе пішло шкереберть.

За словами Буданова, країна-агресор досі зберігає економічну стійкість, проте справжні проблеми вже видніють на обрії. У Росії посилюються кризові явища.

Які 3 фактори впливають на стабільність у Росії

системні зміни в економіці;

зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення;

зростання втоми від війни.

Наразі країна-терористка має такі проблеми: