Дим буде декілька днів, у повітрі хлор, 17 тисяч людей евакуювали: у США горів завод BioLab

У неділю, 29 вересня, у штаті Джорджія загорівся завод BioLab. Коли пожежу загасили, вона спалахнула знову. 24 Канал зібрав інформацію, що відбувається в США зараз.

Це вже третій випадок за сім років, коли завод BioLab горить. Попередня пожежа була чотири роки тому, у 2020-му. Тож у коментарях до звітів поліції люди резонно запитують: чому це можливо і як так сталося. А також дорікають щодо поганого інформування про небезпеку від отруйних речовин.

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Що відомо про пожежу на заводі BioLab у США

Величезний стовп диму піднявся в небо зранку 29 вересня в містечку Коньєрс округу Рокдейл поблизу Атланти. Через небезпеку було евакуйовано 17 тисяч людей, іншим порадили сховатися в будинках, вимкнути кондиціонери і тримати вікна та двері зачиненими. Усі школи, зони відпочинку, громадські місця закрили. Дороги було перекрито, роботу всіх компаній припинено.

У понеділок частину доріг відкрили, але більшість усе ж перекрито. Пожежа спалахнула вдруге уже вдень, о четвертій дня її загасили. Дах і стіни заводу зруйновані.



Пожежа на заводі BioLab у США / Фото Ben Gray для Atlanta Journal-Constitution

Клуби диму, які було видно здалеку, влада назвала хімічною реакцією. І попередила, що дим буде видно ще декілька днів, тож мешканців просять утриматися від виходу надвір. Для охочих виїхати відкрили евакуаційні пункти.

Якість повітря перевіряють. Мовиться про викиди хлору, одного разу дим став помаранчевим.

Пожежа на заводі BioLab у США: дивіться відео

BioLab займається доглядом за водою для басейнів і спа. Фактично вони виробляють хлор і хімікати для басейнів. Компанія заявила, що "активно реагує на подію". Триває розслідування, бо наразі не зрозуміло, що саме спричинило пожежу.

Постраждалих у Рокдейлі нібито немає. Збиток від пожежі оцінюють у мільйон доларів.