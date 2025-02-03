Газопереробний завод в Астрахані зупинив роботу через удар дронів
- Астраханський газопереробний завод зупинив роботу через удар дронів, але місцева влада заперечує екологічну катастрофу.
- Губернатор Ігор Бабушкін заявив, що завод зупинив роботу завчасно, щоб уникнути викидів, і звинувачує соціальні мережі в поширенні паніки.
- Завод є одним із ключових енергетичних об'єктів Росії, що впливає на військово-промисловий комплекс, і часто зазнає атак дронів.
Астраханський газопереробний завод зупинив роботу через удар дронів у ніч на 3 лютого. Водночас місцева влада заперечує інформацію про екологічну катастрофу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на губернатора Астраханської області Ігоря Бабушкіна. Зауважимо, завод є одним із найбільших газохімічних комплексів у Росії.
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Чому завод зупинив роботу
Ігор Бабішкін заявив, що "отримавши завчасні сигнали про небезпеку БПЛА, підприємство зупинило свою роботу, що дало змогу не допустити викидів і уникнути пошкодження об'єктів хімічної небезпеки".
За його словами, повідомлення в соціальних мережах про наслідки атаки та екологічну катастрофу нібито "мають український слід", а ціллю подібного поширення інформації є "посіяти паніку серед жителів регіону".
Росприроднаглядом і службою моніторингу ГПЗ ведеться постійний аналіз екологічного стану повітря. Перевищень норм немає,
– запевняє він.
Вищезгаданий об'єкт є найбільшим підприємством Астраханської області. За даними ЦПД РНБО, це один із ключових енергетичних об'єктів Росії, що забезпечує перероблення газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки
Завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери. Водночас такі об'єкти часто перебувають під ударом дронів.