Де розташований Іжевський електромеханічний завод "Купол", який атакували дрони

Дрони СБУ вранці 1 липня атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол". Підприємство займається виробництвом ЗРК "Тор", "Оса", а також безпілотників "Гарпія" на замовлення міноборони Росії.

24 Канал показує на карті, де розташований завод в Іжевську.

Дивіться також "Купол" в Іжевську, що за понад 1300 кілометрів, атакували дрони СБУ

Де розташований Іжевський електромеханічний завод

Іжевськ – столиця республіки Удмуртія, що є частиною Приволзького федерального округу. Це місто площею 315,6 кілометра квадратних.

За відкритими даними, його населення складає понад 640 тисяч осіб.

Де розташований Іжевськ: дивіться на карті

Іжевський електромеханічний завод "Купол" – одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії, яке було створено у 1957 році.

Відстань до цілі – понад 1300 кілометрів.

Де розташований "Купол": дивіться на карті

До слова, через атаку безпілотників у місцевому аеропорту вводили тимчасові обмеження на прийом та відправку літаків.

За даними глави Удмуртської Республіки Олександра Бречалова, унаслідок атаки нібито є 35 постраждалих та 3 загиблих.