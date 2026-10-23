Пошкоджені дах, фасад і верхні поверхи: що залишилося від заводу "Протон" в Орлі після удару

У російському Орлі внаслідок ракетного удару по заводу "Протон" щонайменше один виробничий цех зазнав критичних руйнувань. Обвалилися верхні поверхи, покрівля та фасадні конструкції одного з виробничо-збірних корпусів підприємства.

Про це повідомляє Exilenova+.

Що сталося із заводом "Протон" в Орлі?

Після ракетного удару по заводу "Протон" оприлюднили кадри значних руйнувань підприємства. Щонайменше один виробничий цех зазнав критичних пошкоджень, а його конструкції частково обвалилися.

Удар по підприємству російського ВПК: дивіться відео

На опублікованих кадрах видно масштабні пошкодження будівлі. Обвалилися верхні поверхи, покрівля та частина фасаду виробничо-збірного корпусу. Такі руйнування можуть унеможливити роботу технологічних ліній у пошкодженому приміщенні.

Завод "Протон" в Орлі після удару: дивіться відео

Під час атаки в Орлі пролунали щонайменше 4 вибухи, після чого над промисловою зоною здійнявся густий дим.

Підприємство виробляє оптоелектронне обладнання та електронні компоненти, які використовують у російському військово-промисловому комплексі. Зокрема, продукція заводу пов'язана з виробництвом балістичних ракет "Іскандер-М", авіаційних ракет С-71 "Ковер" та зенітних комплексів "Панцир-С1".

Попередньо, для удару могли застосувати крилаті ракети Storm Shadow.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару Сил оборони України по заводу "Протон" у російському Орлі могли загинути десятки працівників підприємства. За даними джерела, удар припав на час перезмінки, коли на території заводу перебувала значна кількість співробітників.

Станом на 21 годину в Орлі понад 30 людей вважаються зниклими безвісти після удару. Підприємство продовжує горіти. Рятувальники не можуть розпочати вилучення тіл загиблих, доки не загасять полум’я.