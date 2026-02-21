Страшна хмара диму накрила місто: у столиці Мордовії палає важливий для росіян завод

У Саранську горить завод найбільшої російської електротехнічної компанії. Причини займання наразі невідомі.

Вранці 21 лютого мешканці Саранська, столиці Мордовії, повідомили про пожежу на території підприємства ПАТ "Електровипрямляч".

Що відомо про пожежу заводу у Саранську?

Цей завод пов'язаний з військово-промисловим комплексом Росії. Він виготовляє силову електроніку, випрямлячі, інвертори, джерела живлення, перетворювачі та інше спеціалізоване електротехнічне обладнання.

Як мовиться на сайті заводу, ПАТ "Електровипрямляч" – найбільша російська електротехнічна компанія з багатим досвідом у галузі розробок та виробництва силових напівпровідникових приладів і обладнання для потреб багатьох галузей промисловості, енергетики та транспорту.

Підприємство значиться у списках санкцій США, Канади, ЄС, Великобританії, Швейцарії, Нової Зеландії та Японії.

У МНС підтвердили пожежу на заводі, не назвавши причин, пишуть місцеві ЗМІ.

У мережі тим часом поширюють яскраві кадри пожежі. Чорна хмара диму буквально накрила усе місто.

