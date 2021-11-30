Завод Укроборонпрому вперше оновив командирський танк Т-64БВК: потужне відео

Харківський бронетанковий завод вперше провів глибоку модернізацію командирського танка Т-64БВК. Типові випробування для оновленої техніки були успішними.

Зокрема, спеціалісти встановили на машині сучасні прилади спостереження – тепловізійні. Також оновили телевізійну систему спостереження задньої півсфери, новітню супутникову апаратуру та командирську башту з кулеметом НСВТ калібру 12,7 міліметра.

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В Укроборонпромі кажуть, що замінили прилади освітлення, радіостанцію, апаратуру внутрішнього зв'язку та комутації, передні викидні щитки тощо. Танк отримав додатковий фільтр грубого очищення паливної системи котла-підігрівача, ще одну камеру спостереження для командира з дальністю виявлення до 2000 метрів та інше.

Завод Укроборонпрому модернізував танк: дивіться відео

На підприємстві також зазначають, що схожі роботи ведуться з партією танків Т-64БВ.

Що відомо про реформу Укроборонпрому

Укроборонпром раніше відзвітував про результати роботи за три квартали 2021 року. Підприємство зараз в процесі реформування.

У концерні заявляли про зростання. Обсяги виробництва за 9 місяців 2021-ого зросли більш ніж на чверть у порівняно з аналогічним періодом торік. Загалом обсяги виробництва підприємствами Укроборонпрому за вказаний період склали 26,8 млрд грн.

В Україні також запускають серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів. Виробництво розгорнуть на Шосткинському заводі "Імпульс", що входить до складу Укроборонпрому.

Які оновлення є в армії