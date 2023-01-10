Мін'юст запропонував конфіскувати щонайменше 13 заводів російського олігарха Дерипаски в Україні

Міністерство юстиції запропонувало стягнути активи Олега Дерипаски у дохід держави. Адже російський олігарх контролює підприємства, що виготовляють бронетехніку для ворогів.

Згодом її використовують на війні проти України. За даними Мін'юсту, металургійні підприємства "Об'єднана компанія "Русал" постачають алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу.

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Що відомо про конфіскацію активів Дерипаски

Відомо, що фірми Дерипаски постачають алюмінієву продукцію тим підприємствам, які розробляють, виробляють та постачають військову техніку, зброю та боєприпаси для потреб збройних сил Росії.

Ба більше, частину алюмінієвої продукції виготовляють із сировини українського походження, а саме виробництва ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

Окрім того, в Мін'юсті розповіли, що російський олігарх через групи пов'язаних компаній володіє значними активами в Україні. Зокрема, йому належать:

ТОВ "Миколаївський глиноземний завод";

ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів";

ПрАТ "Хустський кар'єр";

ПрАТ "Жежелівський кар'єр";

ТОВ "Гуардон України";

ТОВ "Компанія "Алюміній України";

ТОВ "Сервісний центр "Металург";

ТОВ "ЧАС ІТ";

ТОВ "Охорона МГЗ";

ТОВ "Центр обліку Миколаїв";

Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм";

ТОВ "Запоріжалюмінторг";

АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат";

а також нежитлова нерухомість, техніка та інше.

Міністерством юстиції України зібрано достатню доказову базу для звернення до ВАКС (Вищого антикорупційного суду – 24 Канал) щодо стягнення його активів в Україні у дохід держави,

– заявила заступниця міністра Ірина Мудра.

Посадовиця пригадала, що до Олега Дерипаски застосували санкції в Україні, США, ЄС, Великій Британії, Польщі, Швейцарії, Австралії та Новій Зеландії.

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Також в Мін'юсті зазначили, що підсанкційна особа є громадянином Росії, яка підтримує путінський режим, адже залучена в отримання вигоди від уряду Росії та виробництва бронетехніки, яку Кремль застосовує на війні проти України.

Що відомо про санкції проти Дерипаски в Україні