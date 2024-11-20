Де розташовані уражені дронами "продуктові" заводи ЭФКО і чому насправді це військові цілі

Вечір 19 листопада ознаменувався цікавим ударом по Росії. Були уражені цілі у Воронежі та Бєлгородській області, судячи з повідомлень – заводи, де виробляють йогурти, соуси, майонез і маргарин. І це справді той випадок, коли "не все так однозначно".

Майже одразу офіційні особи України взяли відповідальність за удар: керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко виклав відео атаки та зазначив, що дрони зустрічають у кількох областях Росії. 24 Канал розібрався, про які заводи мовиться і чому там виробляють дуже непростий майонез.

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Куди у Росії влучили "добрі дрони" 19 листопада

Спершу російські ЗМІ, а потім і офіційні представники влади назвали однією з цілей Євдаківський олійно-жировий комбінат. 2019 року цей комбінат купила агропромислова група ЭФКО. Вона заснована у 1992 році та є одним із провідних масложирових холдингів у Росії.

Оскільки активи ЭФКО містяться в різних областях, то є декілька повідомлень про ураження. У Воронезькій області була пожежа на заводі. Бізнесмени визнали, що дрони влучили у два промислові майданчики, але не деталізували розташування об'єктів.

За даними ЗМІ, йдеться про завод "Євдаково" в Кам'янському районі Воронезької області та один із заводів в Олексіївці. Там знаходиться штаб-квартира ради директорів групи компаній та п'ять підприємств ЭФКО,

– вказав російський "Комерсант".

Завод ЭФКО у Кам'янському районі Воронезької області: показуємо на карті

Де завод ЭФКО в Олексіївці Бєлгородської області: показуємо на карті

Було і влучання у завод з виробництва молочної продукції – його викупили в ЭФКО на початку цього року.

Момент влучання у завод ЭФКО: дивіться відео (Обережно, нецензурна лексика!)

Що насправді виробляють на заводах ЭФКО

Як можна здогадатися, не йогурт і не масло цікавили українських військових. У ЗМІ вже пригадали, що у квітні 2022 року ЭФКО представили прототип вантажного дрона Hi-Fly Cargo.

Інформація про справжню продукцію ЭФКО / Фото з мережі

А випробування пройшли в інноваційному центрі "Бірюч" у Бєлгородській області.

"Бірюч" – не просто далекий родич ЭФКО, а його підрозділ / Скриншот 24 Каналу

Інформація про дрон Hi-Fly досі є на сайті "Бірюч" / Скриншот 24 Каналу

Росіяни стверджують, що виробляють різні дрони / Скриншот 24 Каналу

Випробування вантажного дрона Hi-Fly: дивіться відео

Отже, офіційна версія – вантажний дрон Hi-Fly допоможе бідним росіянам, які потерпають від повеней. Але те, що він може переносити постраждалих і вантажі, неабияк допомагає російським військовим. А тому заводи ЭФКО – цілком законна ціль.

До речі, у 2023 році ЭФКО інвестували 40 мільярдів рублів у розвиток вантажних дронів. А бєлгородський виробник безпілотників ТОВ "Транспорт майбутнього" став одним із членів ради директорів ЭФКО. У вересні 2024 року він оголосив, що виходить з ЭФКО і збирається наростити виручку – понад 100 мільйонів рублів.

Тоді ж керівництво компанії заявило, що може виробляти 40 безпілотників на місяць на майданчику в Тольятті, 60 у Бєлгородській області. До грудня планується вийти на 100, а 2025 року на 250 БпЛА на місяць,

– наводять дані у ЗМІ.

Можна тільки поаплодувати нашим розвідникам, дронарям, інженерам та усім причетним, які виявили та вразили важливу ворожу ціль.