На заводі "Кримський титан" окупанти розмістили війська хімічного та радіаційного захисту
Джерело:Центр національного спротиву
Російські окупанти в Криму розмістили свою техніку та живу силу. Зокрема, кинули їх в місто Армянськ.
Станом на 5 січня 2023 року невідомі причини розміщення ворожих військ. Проте в ЦНС звернулись до мешканців Армянська.
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Що відомо про базування ворогів в Армянську
На тимчасово окупованому півострові зафіксовано розміщення техніки на заводі "Кримський титан" (Армянськ), а також підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту зс Росії,
– заявили в Центрі нацспротиву.
Окрім того, там пояснили, що наразі:
- невідомо, чому ці російські військові перебувають на захопленому підприємстві;
- можна припустити, що це навчання чи вимоги командування окупаційних військ.
"Проте Центр національного спротиву закликає мешканців Армянську тимчасово утриматися від прогулянок на відкритому повітрі", – мовиться в повідомленні.Довідка. Завод "Кримський титан" виробляє титанову продукцію. ЗМІ писали, що підприємство працює, попри окупацію. У 2018 році на заводі був викид небезпечних речовин у повітря. За даними Міноборони України, це трапилось внаслідок тренувань російських військових, що проводили стрільби поряд з відстійниками відходів хімічного виробництва титанового й содового заводів, влучивши в них кілька разів.
Ба більше, у Центрі нацспротиву пояснили, що норми міжнародного гуманітарного права забороняють військовим перебувати на об'єктах хімічної промисловості.
Проте Росія постійно порушує цю вимогу. Так, російські бійці базуються на території Запорізької атомної електростанції, а також розміщують своїх військових та техніку в лікарнях, школах та інших навчальних закладах на окупованих територіях України.
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Важливі повідомлення про хімічну зброю ворога
- Буквально восени 2022 року лунали чутки про те, що нібито росіяни завозять хімічну зброю на фронт. Проте наші розвідники ці дані спростували.
- За даними заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громова, розвідка не підтвердила, що росіяни масово перевозять боєприпаси з отруйними речовинами.
- У той же період в адміністрації Джо Байдена заявили, що ядерна зброя – це крайній крок для Путіна. Проте є більша ймовірність, що росіяни можуть застосувати в Україні хімічну зброю. Це може трапитись після низки поразок Путіна у війні.