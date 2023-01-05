На заводі "Кримський титан" окупанти розмістили війська хімічного та радіаційного захисту

Російські окупанти в Криму розмістили свою техніку та живу силу. Зокрема, кинули їх в місто Армянськ.

Станом на 5 січня 2023 року невідомі причини розміщення ворожих військ. Проте в ЦНС звернулись до мешканців Армянська.

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Що відомо про базування ворогів в Армянську

На тимчасово окупованому півострові зафіксовано розміщення техніки на заводі "Кримський титан" (Армянськ), а також підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту зс Росії,

– заявили в Центрі нацспротиву.

Окрім того, там пояснили, що наразі:

невідомо, чому ці російські військові перебувають на захопленому підприємстві;

можна припустити, що це навчання чи вимоги командування окупаційних військ.

"Проте Центр національного спротиву закликає мешканців Армянську тимчасово утриматися від прогулянок на відкритому повітрі", – мовиться в повідомленні.

Завод "Кримський титан" виробляє титанову продукцію. ЗМІ писали, що підприємство працює, попри окупацію. У 2018 році на заводі був викид небезпечних речовин у повітря . За даними Міноборони України, це трапилось внаслідок тренувань російських військових, що проводили стрільби поряд з відстійниками відходів хімічного виробництва титанового й содового заводів, влучивши в них кілька разів.

Ба більше, у Центрі нацспротиву пояснили, що норми міжнародного гуманітарного права забороняють військовим перебувати на об'єктах хімічної промисловості.

Проте Росія постійно порушує цю вимогу. Так, російські бійці базуються на території Запорізької атомної електростанції, а також розміщують своїх військових та техніку в лікарнях, школах та інших навчальних закладах на окупованих територіях України.

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