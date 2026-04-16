ГУР викрило 48 "медичних" заводів у Росії: усі працюють на воєнну машину Кремля

Стали відомі дані 48 компаній "Ростеху", які виготовляють зброю для війни з Україною, маскуючись під медичну діяльність. Наразі вони не потрапили під санкції.

Російський холдинг "Швабе", прикриваючись статусом медичного виробника, постачає деталі для ракет та безпілотників. Про це повідомляє ГУР МО.

Що відомо про "медичні" компанії "Ростеху"?

У рамках кампанії з викриття структури російського ВПК українська розвідка оприлюднила список 48 підприємств, які працюють на воєнну машину Кремля.

Власне, холдинг "Швабе" заявляє про себе як про виробника медтехніки, однак його підприємства насправді залучені до виробництва ударних та розвідувальних дронів, прицільних систем для авіації та бронетехніки, тепловізорів, компонентів для балістичних ракет і керованих артилерійських снарядів.

У ГУР зауважили, що до складу "Швабе" також входять й іноземні активи, зокрема китайська компанія SHVABE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD і білоруське підприємство "Швабе (Мінськ)", які розширюють можливості холдингу в доступі до технологій та компонентів.

"Медичне" прикриття, імовірно, допомогло багатьом підприємствам холдингу уникнути міжнародного санкційного тиску. 30 із 48 заводів працюють вільно й без будь-яких обмежень. Серед них:

Московський завод "Сапфір", який виробляє фотодіоди для балістичних ракет "Іскандер-М" та фотоприймачі для корегованих артилерійських снарядів "Краснополь-М2".

Центральне конструкторське бюро "Фотон" – виготовляє лазерні далекоміри та тепловізори.

АТ "Германій" займається виробництвом германію та його сполук для інфрачервоної оптики, оптоволокна, ядерної та радіоелектронної промисловості.

Розвідники оприлюднили структуру уже восьмого холдингу "Ростеху" – "Швабе". Загалом виявлено 553 підприємства, які працюють на зміцнення військового потенціалу ворога.

Цей кейс вкотре підтверджує: у Росії відсутній чіткий поділ на цивільне та військове виробництво, а будь-які технологічні підприємства можуть бути інтегровані у воєнну машину агресії,

– наголосили в ГУР.

Важливо! На російських заводах ВПК розміщено чимало іноземного технологічного обладнання, зокрема із Німеччини, Японії, Тайваню, Австрії та Швейцарії. У ГУР наголошують, що оборонна промисловість ворога й далі активно збільшує потужність, оскільки в країну надходять іноземні технології, зокрема через треті країни, а контроль за кінцевим споживачем доволі слабкий. Нині Росія має щонайменше 66 одиниць обладнання із за кордону.

