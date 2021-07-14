Заволодіння картками на бензин під час обшуку: суд виправдав ексслідчого ГПУ

Вищий антикорупційний суд сиправдав колишнього слідчого в особливо важливих справах Генпрокуратури Олексія Алфімова. Його обвинувачували у викраденні бензинових карток.

Раніше зазначали, що ці картки вилучили вдома в голови Свидівоцької сільради Черкаської області. Зокрема, під час обшуків.

До речі НАБУ затримало експрокурора, який втік після вироку суду

Про які картки мовилось

Картки були на 345 літрів палива, загальною вартістю 5865 гривень. Згодом їх виявили на одній із автозаправок Києва.

Зазначили, що Алфімов неодноразово заправляв автомобіль, використовуючи картки. Щоправда, офіційно власного авто не мав. Крім того, одну з карток використала його дружина.

Повного тексту виправдального вироку ще не оприлюднили.

Що цьому передувало