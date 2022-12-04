Завтра 4 області повертаються до графіків стабілізаційних відключень

Відновлення енергетичної системи України після терористичних російських ракетних ударів триває. Ще 4 області повернуться до графіків стабілізаційних відключень.

Про це розповіли у ДТЕК. Фахівці зазначили, що, попри це, ситуація в енергосистемі залишається напруженою.

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В 4 областях діятимуть графіки стабілізаційних відключень

В ДТЕК зазначили, що з 5 грудня в 4 областях повертаються до графіків стабілізаційних відключень. Мовиться про:

Київщину,

Дніпропетровщину,

Одещину,

Донеччину.

Однак ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше. Тримаємо енергетичний фронт! Все буде Україна,

– заявили в ДТЕК.



В 4 областях повертаються до графіків стабілізаційних відключень / Фото ДТЕК

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