Завтра 4 області повертаються до графіків стабілізаційних відключень
Джерело:ДТЕК
Відновлення енергетичної системи України після терористичних російських ракетних ударів триває. Ще 4 області повернуться до графіків стабілізаційних відключень.
Про це розповіли у ДТЕК. Фахівці зазначили, що, попри це, ситуація в енергосистемі залишається напруженою.
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В 4 областях діятимуть графіки стабілізаційних відключень
В ДТЕК зазначили, що з 5 грудня в 4 областях повертаються до графіків стабілізаційних відключень. Мовиться про:
- Київщину,
- Дніпропетровщину,
- Одещину,
- Донеччину.
Однак ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше. Тримаємо енергетичний фронт! Все буде Україна,
– заявили в ДТЕК.
В 4 областях повертаються до графіків стабілізаційних відключень / Фото ДТЕК
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Умови повернення до стабілізаційних графіків
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що протягом цього тижня в Україні здебільшого діяли графіки планових відключень. Аварійні запроваджували лише у випадку нестачі потужностей.
- Аварійні відключення можна припинити за умови, якщо в енергомережі буде достатньо генерувальних потужностей. Саме це дасть можливість перейти виключно до стабілізаційних відключень.
- Головною умовою залишається відсутність нових масованих обстрілів.