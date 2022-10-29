Завтра ситуація з електроенергією на Київщині стане ще критичнішою: пояснення

Ймовірно, завтра ситуація з постачанням електроенергії в Києві може ще погіршитись. Нафтогаз дав доручення припинити постачання газу на Трипільську теплоелектростанцію.

У відповідному зверненні Київоблгазу йдеться про невиправдані вказівки "Нафтогазу" щодо відключення Трипільскої ТЕС.

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Нафтогаз дав команду Київоблгазу припинити постачання газу на Трипільську ТЕС, яка виробляє критичну для Києва та області електроенергію. Наслідки ракетних ударів по енергетичних об'єктах значно посилюються безглуздими діями енергетичних монополістів та повністю розбалансованою й безвідповідальною системою "управління" в паливно-енергетичному комплексі,

– заявив депутат.

Зазначають, що Трипільська ТЕС може залишитися без газу з 30 жовтня.

Трипільська станція – найбільший виробник теплової та електричної енергії в Київській області. Це одна з трьох теплових електростанцій, що входять до складу державного підприємства Центренерго.

Нафтогаз сказав Київоблгазу припинити постачання на Трипільську ТЕС / Фото Олексій Курченко

Яка ситуація у Києві зі світлом

Після атак російських військ по Києву та області для відновлення нормального постачання електрики в столиці потрібно ще приблизно 2 – 3 тижні.

"Укренерго" відновив екстрені відключення світла на Київщині, які запровадив 27 жовтня.

Згідно з оновленими графіками відсутності електропостачання, мешканці столиці сидітимуть без світла не по 4 години, а по 6 годин.

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