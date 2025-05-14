"Завтра – у Туреччині": Зеленський каже, що Україна готова до будь-яких форматів перемовин
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких форматів перемовин у Туреччині.
- Зеленський зазначив, що подальші кроки України визначатимуть після того, як стане відомо, хто представлятиме Росію.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-яких форматів перемовин у Туреччині у четвер, 15 травня, не боячись зустрічей.
Так він прокоментував майбутні переговори у Стамбулі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його вечірнє звернення у середу, 14 травня.
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Що сказав Зеленський про майбутні переговори
Володимир Зеленський розповів про проведення кількох нарад з командою стосовно формату переговорів у Туреччині. За його словами, подальші кроки України визначатимуть після того, як стане відомо, хто представлятиме Росію. Втім, сигнали від Москви у ЗМІ наразі непереконливі.
Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра – у Туреччині,
– сказав він.
Український президент також зазначив, що Дональд Трамп розглядає можливість прибути до Туреччини. Це, на його думку, може стати найсильнішим аргументом у питанні переговорів. Володимир Зеленський додав, що тиждень може змінити багато речей, і зараз "усе це вирішується".
До слова, Bloomberg повідомляло, що турецькі чиновники не очікують візиту президента США Дональда Трампа в цей день. Втім, у Стамбулі не виключають того, що американський лідер може приїхати до турецької столиці найближчими днями, особливо якщо приєднається Путін.