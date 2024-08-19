Завтра відключення світла посилять: коли діятимуть графіки 20 серпня

У вівторок, 20 серпня, знову будуть діяти графіки обмеження електроенергії. В Укренерго розповіли, в який період у домівках українців може не бути світла.

В Україну повернулася спека, а тому збільшилося споживання електроенергії. У зв'язку із цим знову почали діяти відключення світла по графіках.

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Коли завтра не буде світла

В Укренерго повідомили, що 20 серпня графіки ропочнуть дію з 16:00 до 24:00. Водночас там уточнили, що у період з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно,

– йдеться у зверненні компанії.

Українців чекає дуже важка зима

Зима 2024 – 2025 років може стати найважчою для жителів України, оскільки вона втратила половину своїх енергетичних потужностей через російські обстріли.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон застерігає, що відключення електроенергії в українських домівках призведе до припинення роботи основних комунальних послуг. Не працюватимуть водяні насоси та каналізаційні системи, може вийти з ладу опалення.

Сімсон вважає, що деякі міста в Україні можуть стати непридатними для життя під час морозів взимку 2024/2025.