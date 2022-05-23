Завжди спізнюється, а документи просить переказати, – Фейгін про особливості роботи з Путіним

З Володимиром Путіним працювати нелегко. Ті, хто мав з ним справу, розповідають, що президент Росії завжди запізнюється, і це може зайняти кілька годин, а документи просить переказати, щоб не читати їх.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

До теми Путін швидше дочку поставить, ніж Патрушева, – Фейгін про наступників глави Кремля

Експерти почали говорити про те, що одним із найближчих людей до Путіна зараз є Патрушев і він часто може вирішувати якісь питання з генералами замість президента. Фейгін додав, що такі розмови зʼявилися через стан здоровʼя Путіна.

Але це може бути і правда, і ні. Немає суперечок, що він особисто працює з генералами, адже може робити це за посередництва Патрушева та навіть через відеозвʼязок. Він (Путін - 24 канал) не зустрічається з генералами і не сидить над картами,

– наголосив правозахисник.

Фейгін переконує, що Путін взагалі не схильний до монотонної роботи. Про це йому розповів Касьянов, колишній премʼєр, адже Марк Фейгін був його довіреною особою.

То він (Касьянов) розповідав, що є кілька особливостей роботи з Путіним:

Він завжди запізнювався на економічні наради, які треба було проводити оперативно. Його могли чекати 3 - 5 годин.

До того ж, Путіну завжди було нудно на таких заходах. Він міг посидіти 10-15 хвилин і все, він такого не любить.

Навіть Пугачов, який був авторитетним банкіром на той час, розповідав, що Путін не любить читати книжки, тому завжди просив переказати (йдеться і про документи – 24 канал).

А це був ще приблизно 2003 рік. І ситуація за 20 років кращою не стала. Тому він вникати взагалі не здатен. Зараз Патрушев йому теж переказує те, що говорять генерали. Це не так, що Путін сидить зі всіма, і вони разом все обговорюють,

– пояснює Фейгін.

Водночас, як зазначив правозахисник, свої промови Путін завжди перечитує та редагує. "Він ніколи не читає того, що не бачив заздалегідь. Така в нього філософія. І ви знали, що окуляри він не носить, і це теж впливає на те, чому він не читає документи, а просить переповісти. Адже йому вже 70 років", – додав він.

Фейгін розкрив особливості Путіна: "Вічно спізнюється, не вникає у питання"



До слова, американський режисер Олівер Стоун, який відомий своєю підтримкою Путіна, розповів про хворобу російського президента. Він запевнив, що Путін нібито вже перехворів на рак. Водночас Сергій Лещенко пояснив, чому це може бути пропаганда.

Проте Стоун не єдиний, хто каже про хворобу Путіна. Про це раніше говорив головний розвідник України Кирило Буданов. Також про це відомо й в російських колах. Наприклад, такі розмови вів наближений до Путіна олігарх.