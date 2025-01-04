"Перемир'я" між Україною та Росією: експерт з міжнародної безпеки пояснив нову заяву Блінкена

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що потенційне перемир'я між Україною та Росією може дати Владіміру Путіну час відпочити, переозброїтися, щоб атакувати в майбутньому. Тому для того, щоб будь-яке перемир'я, якого вдасться досягти, справді було тривалим, Україна повинна мати здатність стримувати подальшу агресію Росії.

У розмові з 24 Каналом експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко зауважив, що цікаве навіть саме формулювання заяви Блінкена, який говорить саме про перемир'я, а не про мир, чи завершення війни.

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Що означають слова Блінкена про "перемир'я"

Те, про що говорить Блінкен насправді добре вкладається в стратегію путінського режиму. Тобто використати перемир'я для того, щоб накопичити достатньо ресурсів та мати можливість продовжувати вести бойові дії не лише проти України, але відкрити другий фронт, можливо, проти Північноатлантичного альянсу.

Тут дійсно треба погодитися з Блінкеном, що ключове питання щодо безпеки України полягатиме в тому, в якій формі будуть реалізовані гарантії безпеки для нашої держави,

– мовив Жовтенко.

Враховуючи геополітичну роль Сполучених Штатів у сучасному світі, без прямих гарантій з боку Вашингтона жодні дієві гарантії безпеки для України неможливі.

До слова, наприкінці грудня Блінкен заявив, що Україна має прийняти рішення щодо продовження боротьби або переговорів про мир.

Яка справжня позиція США щодо війни в Україні

Експерт з міжнародної безпеки зазначив, що тема перемоги України взагалі поза рамками нинішньої та майбутньої адміністрації президента США. Загалом військова допомога й політична підтримка, яку надавала адміністрація Джо Байдена, не гарантувала перемогу над російськими окупантами на полі бою.

Головна мета Білого дому полягала в тому, щоб Україна втрималася і Путін не зміг реалізувати свою стратегічну ціль щодо знищення української держави. Завдання воєнної поразки Росії на полі бою ніколи не стояло,

– наголосив Жовтенко.

З його слів, навряд чи позиція майбутнього американського президента Дональда Трампа відрізнятиметься від попередньої позиції Білого дому. Єдине, що Трамп мислитиме не в категоріях стримування Росії й того, щоб не дати Москві досягти стратегічної перемоги в цій війні.

У Дональда Трампа дещо інша система координат й відповідно він виходитиме з того, що війну треба припиняти, але умови й обставини припинення бойових дій, найімовірніше, не відомі навіть самому Дональду Трампу.

Крім того, держсекретар США відзначив, що Вашингтон почав озброювати Україну ще задовго до того, як почалося повномасштабне вторгнення Росії. Проте про це публічно ніде не оголошували.