Ердоган порівняв прем'єра Ізраїлю з Гітлером: навіщо зробив таку заяву

Реджеп Ердоган порівняв прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з Адольфом Гітлером. Та це – така політика, коли когось треба порівняти з фюрером.

Таку думку 24 Каналу висловив ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що Ердоган боїться порівняти із Гітлером Владіміра Путіна. У той момент, коли їх порівнює увесь світ. Окрім того, президент Туреччини сказав, що країни, які підтримують прем'єра Ізраїлю, є "співучасниками воєнних злочинів".

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"Це така політика – треба когось порівняти із Гітлером. Ердоган ніколи не порівняє з Гітлером Сі (главу КНР – 24 Канал). Він відправив у концтабори десятки тисяч мусульман-уйгурів у Китаї. Це називається "табори перевиховання", – сказав Цві Зільбер.

За його словами, радянські карикатури на Ізраїль обов'язково мали паралель з Адольфом Гітлером. Тому, мовляв, це дуже старий прийом антисемітів, який бачили ще з 50-х років у СРСР.

Для кого Ердоган робить такі заяви

Така заява президента Туреччини, вважає ізраїльський журналіст, спрямована на внутрішнього споживача. Адже електорат Ердогана, в основному, – це мешканці сільської місцевості. Нині його прихильників меншає. Адже на виборах президента, які відбулися весною 2023 року, він ледь обігнав свого опонента.

Президент Туреччини злякався

Нині Азербайджан – один із найближчих союзників Ізраїлю. Ізраїльський журналіст розповів, що азербайджанці кажуть про те, що коли ХАМАС 7 жовтня атакував Ізраїль, Реджеп Ердоган мовчав. Він виставив із Туреччини кілька представників угруповання та заявив, що не хоче бачити їх на своїй території. Також президент Туреччини запобіг теракту проти певних єврейських об'єктів.

При цьому ані прем'єр Ізраїлю, ані міністр закордонних справ країни не поспілкувалися з Ердоганом та не пояснили ситуацію. Хоча з Беньяміном Нетаньягу президент Туреччини спілкувався у вересні – у межах Генасамблеї ООН.

Потім почав виступати лідер турецької опозиції Кемаль Киличдароглу, який був опонентом Ердогана на виборах.

"Він вирішив взяти собі "пальму першості" й почав дуже сильно наїжджати на Ізраїль. Практично у нього дуже багато було антиізраїльських висловлювань. Не менше, аніж в Ердогана", – сказав Цві Зільбер.

Так Реджеп Ердоган злякався, що втратить симпатію свого електорату. А попереду – муніципальні вибори, і очільник Туреччини мріє посадити "своїх людей" у крісла мерів найбільших міст країни – Анкари, Стамбулу та Ізміру. Від цього залежатимуть результати наступних виборів президента Туреччини.

Ердоган поспішив, побіг попереду паротягу, попереду Киличдароглу і почав робити найрізкіші заяви,

– зазначив ізраїльський журналіст.

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