Шольц змінив ставлення до Путіна: в Німеччині спростували скандальну заяву Ердогана

У Німеччині спростували дивну заяву президента Туреччини Реджепа Ердогана. Він нещодавно сказав, що німецький канцлер Олаф Шольц змінив своє ставлення до кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

Таку заяву Ердоган зробив після розмови з Шольцом щодо питання експорту зерна, яка відбулася 2 листопада. Того ж дня він говорив про це з Путіним.

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У Німеччині спростовують заяву Ердогана

Після розмов з Путіним та Шольцом Ердоган заявив, що висока дипломатія має вирішальне значення для розв'язання проблем. Мовляв, навіть канцлер Німеччини місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо Путіна, а тепер змінив її, наголосивши на важливості діалогу.

В уряді Німеччини спростували цю заяву. Там переконують, що канцлер досі вважає, що кремлівський диктатор повинен вивести свої війська з України та почати мирні переговори.

Зауважимо, що в Кремлі заявляли про те, що Шольц, як і президент Франції Еммануель Макрон, "останнім часом не виявляють бажання якось дослухатися позиції російської сторони". Також вони нібито не хочуть брати участь у посередницьких зусиллях, тому в Кремля стало менше контактів з ними.

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