Зернова угода увійшла в історію, – Ердоган припустив, що буде далі з домовленостями

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що "зернова угода" увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх, тому він намагатиметься продовжити її дію

Ердоган заявив, що міністр закордонних справ Туреччини проведе переговори з російською стороною у відповідь на заяву Кремля про призупинення "зернової угоди".

Дивіться також Путін кинув Ердогана, – Давидюк назвав справжню причину повернення командирів "Азова"

Чорноморська ініціатива увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх. Відвантажено понад 33 мільйони тонн зернових продуктів. Багатьом країнам вдалося запобігти втягненню в продовольчу кризу. Дякуємо всім залученим сторонам,

– сказав Ердоган.

Ердоган вважає, Путін піде на продовження угоди

Він зазначив, що під час майбутньої зустрічі лідерів у серпні, вони про це ще поговорять. Ердоган також припустив, що Путін може піти на поступки.

"Незважаючи на сьогоднішню заяву, я вважаю, що мій друг Путін, президент Росії, хоче продовження угоди", – додав лідер Туреччини.

Що відомо про "зернову угоду"

Російські ЗМІ вирішили зманіпулювати словами Ердогана. Мовляв, президент Туреччини Реджеп заявив, що продовольча угода уже "пішла в історію".

Ініціатива була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі.

Нагадаємо, представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова сьогодні заявила, що Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, секретаріат ООН про заперечення проти продовження зернової угоди.

Додамо, що цьому передували вибухи на Кримському мосту. Попередньо в ОК "Південь" припускали, що Росія використає "надзвичайну подію", щоб призупинити дію зернової угоди. Власне, її термін і справді добігав кінця сьогодні – 17 липня.

До цього її двічі продовжувати: в листопаді 2022 року на 120 днів – до березня, потім іще двічі – на 2 місяці.