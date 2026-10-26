"Попереду серйозна розмова": у Путіна цинічно висловилися про перемир'я в Олешках

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині планується гуманітарне припинення вогню для евакуації цивільних. У Кремлі висловили сподівання на дотримання режиму тиші, але заявили про продовження масованих ударів по Україні.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився публічно коментувати подробиці переговорного процесу. За його словами, розголошення деталей може зашкодити потенційному мирному врегулюванню війни.

Що кажуть росіяни про переговори та Олешки?

У Москві стверджують, що для досягнення остаточних домовленостей сторонам доведеться пройти складний шлях.

Представник Кремля наголосив, що майбутня розмова складатиметься з величезної кількості нюансів, проте не уточнив, які саме питання залишаються невирішеними.

Водночас у Росії цинічно підтвердили намір і надалі завдавати масованих ударів по об'єктах військово-промислового комплексу України. Ці заяви лунають на тлі публічних обговорень можливого дипломатичного врегулювання конфлікту.

Гуманітарна операція в ізольованому місті

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив про узгодження гуманітарної місії з розблокування Олешок. Операція має забезпечити цивільне населення ліками й продуктами харчування, а також дати змогу людям виїхати з небезпечної зони.

Ситуація в місті залишається критичною через суцільне замінування під'їзних шляхів російськими військовими. Олешки фактично перебувають у повній ізоляції, а місцеві мешканці вичерпали власні запаси продовольства.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією можуть відбутися в Абу-Дабі в першій половині листопада.

Крім того, на нашому сайті повідомлялося, що тимчасового режиму тиші в Олешках вдалося досягти за сприяння першої леді США Меланії Трамп.