Сувенірний, – Кулеба про шеврон "Беркута" у ймовірного шпигуна на користь Росії

Дмитро Кулеба заявив, що у берлінській квартирі охоронця британського посольства виявили сувенірний шеврон "Беркута". Чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

За словами глави МЗС України Кулеби, у руки німецьких спецслужб потрапив доволі яскравий персонаж. Політик зауважив: було б наївно вважати, що він – один такий.

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Я бачив цю картину. Це – сувенірний шеврон,

– розповів Кулеба.

Німецьким контррозвідникам Кулеба побажав ще системніше працювати над виявленням мережі російських агентів. Варто знаходити не лише агентів такого фанатичного і низового рівня, але й на інших щаблях німецького суспільства.

Кулеба зауважив, що ці люди точно не принесуть Німеччині ніякої користі.

Посадовець зауважив, що, щиро кажучи, не бачить підстав для проведення спеціального розслідування через наявність шеврона. Водночас увагу українських правоохоронців до цього факту привернуть.

Якщо вони побачать якусь зачіпку, буде відповідна реакція.

Брифінг Дмитра Кулеби: відео