Президент Франції Еммануель Макрон закликав Україну вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань. За його словами, "лише українці можуть знайти вирішення конфлікту, спричиненого Владіміром Путіним". Він буцім натякає, що Київ дивиться на ситуацію через "рожеві окуляри".

Хоча президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна наразі не зможе повернути контроль над окупованими територіями через брак інструментів, яких не надають самі ж партнери. Детальніше 24 Каналу пояснив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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Як розуміти заяву Макрона

Желіховський припустив, що заява Макрона була сказана в контексті можливого мирного врегулювання та усвідомлення стану речей, який буде на момент перемовин з Росією.

Щоб Україна врахувала те, що під час переговорів можемо домовлятися про припинення вогню, але на умовах, якщо не претендувати, принаймні, у воєнному сенсі повернути ті чи інші території, які зараз під окупацією Росії,

– зазначив експерт-міжнародник.

Але офіційний Київ неодноразово заявляв і президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману вкотре повторив, що Україна поки не зможе повернути контроль над окупованими територіями, але в жодному разі не відмовлятиметься від них.

Навіть якщо Україні не гарантують членство в НАТО, партнери можуть надати озброєння та інші можливості, щоб не допустити нової активної фази війни, яка б переросла в ще більший конфлікт та територіальні втрати.

У Києві це розуміють. Тож не потрібно вчергове вказувати, що ми нібито дивимося на ситуацію крізь "рожеві окуляри". Українці чудово розуміють, що наразі немає достатньої міцності для повернення цих територій. Ба більше, якраз цих важелів, інструментів та засобів не дають самі ж західні партнери,

– пояснив Станіслав Желіховський.

Союзникам необхідно зрозуміти, що територіальні втрати будуть не лише для України, а й усього світу, зокрема Франції. Кожна поразка Києва – це поразка цивілізованих країн, які допустили такий перебіг подій.