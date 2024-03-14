Європі не вистачає лідера: як на Заході сприйняли пропозиції Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву про ймовірність введення військ НАТО в Україну. Така заява французького лідера дуже вчасна, адже це неминуче. Його ідея отримала підтримку.

Це 24 Каналу зауважив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, у соціальних мережах та ЗМІ Литви немає негативних думок щодо заяви Макрона.

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"Нинішня позиція Макрона викликає повну підтримку. Я думаю, що президент Макрон дуже правильно та суттєво визначає основні напрямки. Він робить добре, тому що в Європі не вистачає лідерства, чіткого формулювання стратегічних речей та підтримки України", – переконаний він.

Не повинно бути "червоних ліній"

Пятрас Ауштрявічюс зазначив, що для нього ця ідея не нова, адже її давно обговорювали між собою депутати у Європарламенті. Фахівці з Європи можуть дуже допомогти українським захисникам. Не менш важливими є практичні навички, які європейські військові експерти можуть напряму отримати в Україні. Адже Європі варто переймати досвід ЗСУ, нові методики військових дій.

Це неминуче. Це потрібно було зробити набагато раніше. Особливо щодо підготовки військових та певних функцій, які такі експерти можуть виконувати в Україні. Тому що тут питання про конкретну та дуже потрібну допомогу ЗСУ,

– підкреслив він.

Звичайно, це не повинно бути одразу примусово для усіх членів НАТО чи ЄС, наголосив депутат Європарламенту. Досягнути цього буде важко та є ймовірність зайти у глухий кут через таких лідерів, які виступають проти допомоги Україні. Зокрема, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та Словаччини Роберт Фіцо.

"Потрібно мати невелику групу, яка готова до цього. Починати з тих, хто готовий, та просувати цей проєкт вперед. Думаю, що це була б тверда заява і політично, і фактично дала б усіх результатів, яких ми всі чекаємо", – сказав литовський політик.

Він відзначив, що потрібно робити більше для допомоги Україні. Тому він дуже підтримує такі підходи та політичну готовність думати про більш конкретну та потужну допомогу нашій державі.

Не думаю, що на Заході ми повинні оточувати себе якимись "червоними лініями". На це у нас нема підготовки і так далі. Ми повинні йти з новизною у цій війні. Чим швидше, тим краще,

– додав депутат Європарламенту.

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