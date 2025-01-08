Депутати у Франції занепокоєні заявою Макрона про "реалістичні дискусії" щодо територій України

Французькі депутати-соціалісти занепокоєні заявою Еммануеля Макрона, який закликав українців "вести реалістичні дискусії з територіальних питань", аби врегулювати війну з Росією.

Вони закликали його утриматися від таких висловлювань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву, яку опублікували на сайті Соціалістичної партії Франції.

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Французькі депутати відреагували на заяву Макрона

На початку своєї заяви депутати-соціалісти закликали президента Макрона "утриматися від висловлювань, які лише зашкодять нашим міжнародним відносинам".

Вони зазначили, що ця заява Макрона є абсолютно недоречною, оскільки вона переповнена інсинуаціями та змушує депутатів висловити своє глибоке занепокоєння.

Ніхто не може погодитися з анексією частини української території Росією. Ми повинні поважати міжнародне право, яке є нашим єдиним компасом. У цьому відношенні тільки Україна може вирішувати, чи відкривати переговори, чи ні, на умовах, які вона сама визначить,

– підкреслили у своїй заяві народні обранці.

Депутати французького парламенту наголосили на непохитній підтримці українського опору, щоб Україна змогла відновити свій суверенітет в межах кордонів, визнаних міжнародною спільнотою в 1991 році.

Тобто з Кримом і Донбасом,

– додали вони.

Нагадаємо, Макрон закликав українців вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань кілька днів тому. І на відповідну заяву відреагували вже в Офісі Президента.