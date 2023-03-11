Заява Марін про винищувачі для України стала несподіванкою для армії та влади Фінляндії

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін 10 березня з офіційним візитом відвідала Київ. Цього дня вона зазначила, що її країна могла б розглянути надання Україні винищувачів.

Мовиться про бойові літаки Hornet, які Фінляндія планує замінити на сучасні винищувачі F-35. Однак армія та президент Фінляндії стверджують, що обговорень цього питання не велося.

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Винищувачі потрібні будуть Фінляндії ще не один рік

Влада Фінляндії запевняє, що не підіймала на порядок денний питання про можливе передання Україні винищувачів Hornet. Командувач військово-повітряних сил Фінляндії генерал-майор Юха-Пекка Керенен повідомив, що Сили оборони країни взагалі не обговорювали цю тему.

З точки зору оборони Фінляндії, Сили оборони Фінляндії не можуть дозволити собі відмовитися від флоту Hornet, доки система F-35 на заміну не буде введена в оперативне використання,

– зазначив Керенен.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо теж каже, що щодо передачі винищувачів обговорень не було. Про це він розповів у коментарі агентству STT.

Це підтвердив і міністр оборони країни Антті Кайкконен. Голова відомства додав, що Фінляндія ще потребуватиме найближчими роками Hornet для захисту.

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Санна Марін попрощалася з "Да Вінчі" у Києві

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін приїхала у столицю України 10 березня. У рамках свого візиту вона зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.

Разом вони вшанували пам'ять загиблого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, з яким у той день прощалися в Михайлівському соборі. Також міністерка принесла квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, що розташована поблизу Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.