З Криму все почалося – Кримом і закінчиться

Напередодні українського наступу пішло хворобливе загострення у співчуваючих недоімперії. Зокрема, відзначився президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва.

До яких процесів призведе деокупація Криму

Він висловився, що не можна бажати всього, тому Україні треба відмовитися від Криму. Це, мовляв, принесе довготривалий мир. Відразу хочеться побажати Лулі, щоб його президентський термін був неповний – бо ж не можна бажати всього.

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Висловлювання Лулу – це відлуння того, що для кремлівського фюрерка Крим є чимось сакральним. Він і з Леонідом Кучмою намагався домовитися про "особливі відносини Росії і Криму", і з Віктором Януковичем – про економічне захоплення Криму у вигляді інвестування понад 100 мільярдів доларів. А от Донбас Владіміру Путіну по цимбалах.

Особливо, після того, як недоімперія його фактично зруйнувала – не тільки бунт, але й російський захист є безглуздим і безжальним.

До важливих питань треба підходити тверезо, з мінімумом емоцій. Такий тверезий аналіз призводить до висновків, що Крим Україні конче потрібен. У воєнному, економічному, геополітичному сенсах.

Навіть втрата окупованого Донбасу навряд чи викличе руйнівні процеси в російській владі. А тільки зміна влади і глибока демократизація Росії (краще розпад!) можуть бути запорукою не лише припинення бойових дій, а й миру. А от втрата Криму до таких процесів призвести може.

Великі можливості для України

Крим – це воєнний контроль за Чорним морем, без якого наші морські перевезення не будуть безпечними. Відстань між Ялтою і Сінопом на березі Туреччини – 290 кілометрів. Це як раз перекривається нашими "Нептунами".

Крим – це потенційний курорт європейського рівня, який можна розвивати з тією ж Туреччиною та іншими інвесторами. Це великі порти з відповідною інфраструктурою.

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Коротше, можна шукати гібридну воєнно-дипломатичну процедуру повернення Криму, але відмовлятися від нього не можна категорично.

Але те, що такий прихильник Путіна як президент Бразилії фактично натякає, що недоімперія в пошуках перепочинку готова відмовитися від усього, окрім Криму, красномовно характеризує той розпач, який зараз панує у Кремлі.