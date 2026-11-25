Президент США Дональд Трамп зі сміхом відкинув заяву Володимира Зеленського про прагнення завершити війну до січня. Очільник Білого дому наголосив, що не встановлював жодних часових рамок для мирної угоди.

Під час спілкування з журналістами видання NYP американський лідер здивовано поцікавився, хто саме озвучив таку інформацію і чого від нього хочуть. Ймовірно, запитання стосувалося інтерв'ю президента України від 24 листопада, де згадувалися спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Що сказав Трамп

Дональд Трамп підкреслив, що не встановлював для себе часових меж, хоча й волів би врегулювати конфлікт якомога швидше. За його словами, війна безпосередньо не торкається Вашингтона, але він готовий сприяти її припиненню за наявності обопільної згоди.

Для танго потрібні двоє. Тож подивимося, що буде далі,

– зазначив Трамп.

Американський лідер також зауважив, що налаштованість сторін до діалогу постійно зазнає змін. За його оцінкою, позиції сторін не є сталими та змінюються щодня.

Іноді здається, що Путін готовий, а Зеленський – ні. Іноді Зеленський дуже хотів би це зробити, а Путін не готовий. Все залежить від того, який саме день,

– заявив президент США.

Складнощі довкола мирних пропозицій

Раніше у ЗМІ поширювалася інформація про прагнення підготувати домовленості між Україною та Росії ще до початку нового року. Водночас у Москві відкинули пропозиції щодо надання гарантій безпеки для України за моделлю НАТО, виступаючи проти будь-якого зближення з Альянсом.

Раніше глава Білого дому запевняв, що не ухвалюватиме рішень щодо війни без участі Володимира Зеленського.

Водночас український президент заявив, що звернеться до нового Конгресу США, якщо Трамп не домовиться про мир.