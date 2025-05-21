Скоро "дограється": чому Путін саме зараз заговорив про Суми

Диктатор Путін тепер зазіхає і на Сумську область. Чиновники з Курської області вже просили його "окупувати хоча б Суми". Так росіяни можуть "догратися".

Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Нещодавно відбулася нарада Путіна з чиновниками з Курської області, де ті просили його захопити окупувати Суми, що потішило диктатора.

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Чому Путін заговорив про Суми

Як наголосив Кузан, завжди потрібно пам'ятати про головну мету Росії. Вони хочуть знищити українську державність. Ця мета має певні етапи. І зрозуміло, що Путін хоче захопити Сумську область, яка є прифронтовим регіоном.

У цьому контексті стає зрозуміло, наскільки важливою була операція ЗСУ в Курській області. Вона дозволила збити російський наступ на Сумщині. А ще – дала час, аби підготувати лінії оборони в нашому регіоні.

Росіяни полізуть настільки далеко, наскільки у них вистачатиме можливостей. І зупиняться там, де їх зупинять. Курська операція була чудовим прикладом реалізації контрзаходів. Наше командування добре знає про плани ворога. І там вже вживають усі потрібні заходи,

– сказав Кузан.

Зараз головне завдання українців – продовжувати підтримувати армію. Важливо, аби ворог зазнавав якнайбільших втрат, щоб зрештою він не зміг наступати. Путін хоче зазіхати на усю Україну. Але так він скоро дограється.

Наше завдання на цьому шляху – не боятися, що десь буде втрачений якийсь кілометр. Головне, скільки ворога ми уразили та яка ціна такої втрати. Підвищивши цю ціну, ми зможемо виснажити ворога та зробити його спроби наступу безперспективними,

– підкреслив Кузан.

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