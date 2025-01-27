Путін зробив недалеку заяву про Трампа та війну: у чому він прорахувався
- Путін заявив, що якби Трамп виграв вибори у 2020 році, то війни в Україні могло б не бути.
- Це суперечить його попереднім заява.
- Володимир Огризко наголосив, що у Путіна немає інструментів, щоб вплинути на Трампа.
Російський диктатор Владімір Путін вже розповідає – якби у Трампа не "вкрали перемогу" у 2020 році, то війни в Україні могло б не бути. Це – цинічна та дивна заява, яка перекреслює його попередню риторику.
Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, зауваживши, що раніше Путін розповідав про всілякий "нацизм в Україні" та іншу маячню, якої не існувало. Тепер він вигадав інші причини.
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Чи може Путін диктувати умови Трампу
Як наголосив Огризко, у Путіна немає інструментів, які могли б вплинути на Трампа. Президент США вже натякав, що введе санкції та мита проти Росії, якщо диктатор не піде на переговори.
У відповідь Путін буквально не має що тут відповісти. Погрози ядерним ударом – явно не той варіант, адже не в однієї Росії є ядерна зброя. Паралельно у нього серйозні проблеми з економікою, які можуть стати ще критичнішими в разі продовження війни.
До 2022 року путінській пропаганді вдалося вдовбати в голови західних партнерів, що у них там друга армія у світі. Ми побачили, якою вона є насправді. То чим лякати? Економіка розвалена. Вигрібають старезні танки. Мені здається, що Путін тут в найгіршій для себе ситуації. Чого не скажеш про Трампа,
– сказав Огризко.
Якби Україна змогла переконати Трампа, що зараз є реальний варіант поставити Росію на місце, то це вдалося б зробити.
Нагадаємо, російський диктатор зараз розповідає, що готовий до діалогу зі Сполученими Штатами. Він навіть стверджував, що, якби у Трампа не "вкрали перемогу", то війни в Україні могло б не бути.
Також видання The Independent повідомило з посиланням на власні джерела, як саме Трамп хоче завершити війну. Там йшлося про мирний план за 100 днів. В Офісі Президента наголошують, що це вкид.