Мав дві мети: що означає заклик Ріші Сунака надати більше зброї Україні

Прем'єр Великої Британії закликав союзників дати президенту України усю необхідну зброю. До цього британське видання, посилаючись на анонімне джерело в британському міноборони, повідомило, що, мовляв, країна уже дала зі зброї Україні все, що могла. Та Ріші Сунак у своїй заяві міг мати дві мети.

Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що з одного боку це нагадування партнерам, що у Великої Британії є обмеження з надання зброї.

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"У вас ще є. Ви нас зараз прикрийте, як ми вас раніше прикривали. Дайте Україні, а потім ми наздоженемо". Другий момент – це може бути й сигнал на внутрішню аудиторію", – припустив політолог.

Мовляв, Велика Британія має бути готова до війни про всяк випадок. На думку Рейтеровича, скоро може бути заява про те, що треба виділяти більше грошей на оборону та розширювати оборонну промисловість. Однак це можуть подати не стільки як через тему допомоги Україні, а скільки через забезпечення власних національних інтересів та посилення боєздатності власної армії.

Що заявив Ріші Сунак: дивіться відео

Символічно, але дуже необхідно

Політолог додав, що фактично усі армії НАТО заявили про те, що вони мають суттєві проблеми із наповненням, технікою та боєзапасами. Усе через те, що за останні 15 років вони сильно розслабилися. Адже багато країн не думали про якісь запаси.

Розуміння того, що треба, зокрема, нарощувати військове виробництво, розвивати ВПК – були в основі (заяви – 24 Канал) Сунака. Він кілька цілей переслідував. У нього вийшло це достатньо непогано. І, що дуже важливо, – з обов'язковою підтримкою України. Дуже символічний, але дуже необхідний крок,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Проблеми таки можуть бути

Політолог не виключає, що ситуація із запасами озброєння у Великої Британії може бути досить серйозна. Мовляв, раніше подібну заяву робили й у США.

"Це не стільки констатація того, що "ми припиняємо допомогу", скільки констатація того, що "нам треба, зокрема, і пришвидшувати виробництво цієї зброї, поповнення запасів". Оскільки треба ще підтримувати Україну, але й не забувати про розширення того, що ми маємо", – сказав Рейтерович.

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