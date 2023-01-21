Щодо Leopard: глави МЗС Литви, Латвії та Естонії одночасно зробили заяву

Очільники міністерств закордонних справ Литви, Латвії та Естонії зробили заяву щодо танків Leopard. Вони звернулись до Німеччини.

Відповідні звернення розмістили у твітері міністри закордонних справ країн: Габріелюс Ландсбергіс, Едгарс Рінкевичс та Урмас Рейнсалу. Це трапилось після того, як під час "Рамштайну" 20 січня країни не схвалили рішення про танки для України.

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Що заявили глави МЗС країн Балтії

Ми, міністри закордонних справ Латвії, Естонії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard,

– мовиться в повідомленні.

Міністри заявили, що це потрібно для того, щоб:

зупинити російську агресію;

допомогти Україні та якнайшвидше відновити мир у Європі.

"Німеччина, як провідна європейська держава, несе особливу відповідальність у цьому питанні", – зауважили глави МЗС балтійських країн.

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Перед цим 20 січня на зустрічі міністрів оборони "Рамштайн-8" не ухвалили рішення про танки для України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про аргументи "за" та "проти" постачання цієї техніки, які озвучують різні країни. За словами міністра:

єдиного підходу щодо постачання танків в Україну немає;

рішення ухвалять в найближчій перспективі, але воно залишається за канцлером Шольцем;

враження, що є коаліція, де на заваді стоїть лише Німеччина, – оманливе.

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